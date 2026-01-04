Haberler

Konyaspor, Sander Svendsen ve Deniz Türüç'ü renklerine bağladı

Konyaspor, Sander Svendsen ve Deniz Türüç'ü renklerine bağladı
TÜMOSAN Konyaspor, Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1,5 yıllığına ve Deniz Türüç ile 2,5 yıllığına sözleşme imzaladı. İki oyuncu da takımın kamp çalışmalarına katıldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1,5 yıllığına, Deniz Türüç ile 2,5 yıllığına anlaşarak renklerine bağladı.

Süper Lig'in ikinci sezonu için kamp çalışmalarını Antalya Belek'de sürdüren yeşil-beyazlı takım, Norveç'in Viking takımında oynayan orta saha oyuncusu Sander Svendsen ile 1,5 yıllık, en son RAMS Başakşehir'de forma giyen forvet Deniz Türüç ile de 2,5 yıllığına sözleşme imzaladı. Her iki oyuncu da atılan imzaların ardından takımın kamp çalışmalarına başladı. Konyaspor, prensipte anlaştığı Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu ve Trabzonspor'dan Arif Boşluk ile de sözleşme imzalaması bekleniyor.

Molde alt yapısında yetişen ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giyen Sander Svendsen, Konyaspor'da 32 numaralı formayı; Twente alt yapısında oynadıktan sonra sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir FK formaları giyen Deniz Türüç ise 9 numaralı formayı giyecek. Konyaspor, kamp çalışmasının birinci etabını 10 Ocak'a kadar Belek'te sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
