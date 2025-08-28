Konyaspor Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman ısınma ile başlayıp, çabukluk ve taktik çalışmaları içeren 5’e 2 oyunlarıyla sona erdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Futbolcular, üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden antrenmanı çabukluk ve taktik çalışma ile sonlandırdı.

Yeşil-beyazlı ekip, bugün saat 16.30'da hava yoluyla İzmir'e gidecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Ligdeki puanları -12 oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda Erol bu akşam evleniyor! Damat gelin evinden davul zurnayla aldı

Ünlü isim bu akşam evleniyor! Damat kapıya geldi, davullar çaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.