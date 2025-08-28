Konyaspor Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman ısınma ile başlayıp, çabukluk ve taktik çalışmaları içeren 5’e 2 oyunlarıyla sona erdi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Futbolcular, üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden antrenmanı çabukluk ve taktik çalışma ile sonlandırdı.
Yeşil-beyazlı ekip, bugün saat 16.30'da hava yoluyla İzmir'e gidecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor