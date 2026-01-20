Konyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Gaziantep maçının hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanda futbolcular yenileme çalışması yaptı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenmanda; Eyüpspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Sahada ısınma ve 5'e 2 ile başlayan antrenman, topla oyun ve koşu ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, 22 Ocak Perşembe günü saat 14.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor