Konyaspor, Gaziantep FK Karşısında İlk Yarıda 1-0 Önde

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Konyaspor'un golünü Ndao 18. dakikada kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Jevtovic'in kafa vuruşunda top savunmaya çarpıp az farkla dışarı gitti.

11. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sorescu'nun şutu savunmadan sekti. Savunmadan seken top Kozlowski'nin önünde kalırken, Kozlowski'nin vuruşunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada Adil Demirbağ'ın pasında Ndao'nun ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada sağ kanattan Ndao'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme Sitya, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Ndao, Enis Bardhi, Aleksic, Umut Nayir

Yedekler: Egemen Aydın, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Tunahan Taşçı, Pedrinho, Stefanescu, Calusic, Melih Bostan, Bjorlo, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Semih Güler, Abena, Kevin Rodrigues, Ndiaye, Bacuna, Enver Kulasin, Kozlowski, Alexandru Maxim, Boateng

Yedekler: Kağan Alkış, Arda Kızıldağ, Mirza Cihan, Lungoyi, Muhammet Onur Başyiğit, Osman Kalın, Nazım Sangere, Ogün Özçiçek, Muhammet Taha Güneş, Ege Bulgulu

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Ndao (dk. 18) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Bacuna (Gaziantep FK), Jevtovic, Adil Demirbağ (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
