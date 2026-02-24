Haberler

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kaydını açıkladı.

  • Konyaspor-Galatasaray maçında Leroy Sane'nin golü VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.
  • VAR hakemi, potansiyel ofsayt ihlali için inceleme önerdi ve oyuncunun ofsaytta olduğunu gösterdi.
  • Atilla Karaoğlan, 93 numaralı oyuncunun ofsayt olduğunu, rakiple mücadeleye girdiğini ve topun geçişinde etkisi bulunduğunu belirterek golü iptal etti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Konyaspor- Galatasaray maçında Leroy Sane'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları açıklandı.

İşte Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi arasında geçen tüm konuşmalar:

VAR: "Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim."

- Atilla Karaoğlan: "Tamam."

- VAR: "Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim."

- Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?"

- VAR: "Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim."

- Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."

- Atilla Karaoğlan: ''93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor. Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var. Rakibe etkisi var. Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."

- VAR: "Doğrudur, tamamdır."

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

