Haberler

Konyaspor Galatasaray maçının VAR'ı Davut Dakul Çelik oldu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 23. haftada oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi, Davut Dakul Çelik oldu. Maç, saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Konyaspor- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında saat 20.00'de Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Söz konusu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çavuş yapacak. Ömer Tolga Güldibi de 4. hakem olarak görev yapacak.

Konyaspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak. Çelik'e AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek. - İSTANBUL

