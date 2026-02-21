Haberler

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 2 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, evinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Adil Demirbağ ve Blaz Kramer kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

60. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Andzouana'nın çaprazdan vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlağa kale önünde Muleka'nın topuğuyla vuruşunda az farkla yandan dışarı gitti.

73. dakikada Gabriel Sara'nın ceza yayı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

75. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan ön direkte çevirdiği topu kale önünde Adil ağlara gönderdi. 1-0

81. dakikada Bjorlo'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Enis Bardhi'nin ortasında kale önünde Blaz Kramer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Yasir Subaşı dk. 86), Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Olaigbe (Enis Bardhi dk. 72), Morten Bjorlo, Deniz Türüç (Jevtovic dk. 86), Muleka (Blaz Kramer dk. 66)

Yedekler: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Diogo Gonçalves, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Yaser Asprilla dk. 75), Wilfred Singo, Abdülkerim Bardakcı (Lucas Torreira dk. 46), Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara (İlkay Gündoğan dk. 84), Leroy Sane, Yunus Akgün (Noa Lang dk. 46), Roland Sallai, Mauro İcardi (Barış Alper Yılmaz dk. 46)

Yedekler: Günay Güvenç, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Renato Nhaga

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Adil Demirbağ (dk. 75), Blaz Kramer (dk. 81) (Konyaspor)

Sarı kart: Arif Boşluk, Deniz Türüç, Blaz Kramer, Bahadır Güngördü (Konyaspor), Eren Elmalı, Mario Lemina (Galatasaray) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti

Galatasaray Konya'da ağır yaralı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı

Bir kentimiz kabusu yaşıyor! Ne yolları ne de arazileri kaldı
İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar

İndirimli diye vatandaşla böyle dalga geçiyorlar
Ümraniye'de yol verme kavgası silahlı tehdide dönüştü

Neredeyse kan akacaktı! Yol verme kavgasında silah çekti
Bir maçla 92 milyon dolar kazanmıştı! Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor

Aylardır pipetle beslenen Jake Paul'ün başı dertten kurtulmuyor
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti