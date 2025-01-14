Konyaspor Fenerbahçe'ye yenildi, akıllara Yusuf Erdoğan'ın o sözleri geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazandı. Mücadeleden sonra ise akıllara Yusuf Erdoğan'ın geçen hafta Fenerbahçe hakkında söyledikleri geldi.

"VALLAHİ FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ"

Konyasporlu futbolculardan Yusuf Erdoğan, Alanyaspor maçının ardından tribünlerdeki taraftarlarına seslenirken "Fenerbahçe'yi vallahi yeneceğiz. Söz." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Konyasporlu futbolcular, deplasman tribününe giderek Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü vermişti.