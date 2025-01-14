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Konyaspor Fenerbahçe'ye yenildi, akıllara Yusuf Erdoğan'ın o sözleri geldi

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Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın geçen hafta 'Fenerbahçe'yi yeneceğiz' şeklindeki sözleri gündeme geldi. Erdoğan, Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü vermişti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla Fenerbahçe kazandı. Mücadeleden sonra ise akıllara Yusuf Erdoğan'ın geçen hafta Fenerbahçe hakkında söyledikleri geldi.

"VALLAHİ FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ"

Konyasporlu futbolculardan Yusuf Erdoğan, Alanyaspor maçının ardından tribünlerdeki taraftarlarına seslenirken "Fenerbahçe'yi vallahi yeneceğiz. Söz." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Konyasporlu futbolcular, deplasman tribününe giderek Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü vermişti.

Konyaspor Fenerbahçe'ye yenildi, akıllara Yusuf Erdoğan'ın o sözleri geldi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıVeysel null:

Konyaspor un verilmeyen penaltısı, dzeko ya rakibinin baldirina bastığı halde verilmeyen kırmızı.... Yusuf Erdoğan ın hesaplayamadigı birşey vardı. TFF nin ve hakemlerinin de feneve arka çıkması kollaması.. Öyle olmasa, adaletli bir mücadele olsa yeneceklerdi zaten fenevi.

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme103
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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

İşte fener farkı. Adamlar alanyaya yeniliyor, feneri yeneceklerine yemin ediyorlar. Aynı hırsı hiçbir zaman galatasaray için göstermezler.

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme66
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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Feneri ve hakemleri vallahi yeneceğiz deseydi olurdu.Ama feneri yenecegiz demiş hakemleri unutmuş

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme80
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Haber Yorumlarıİlhan Ziro:

Vay vay fetosaraylılar hakemden dem vurmuş son 8 maçın 6 sını hakemler sayesinde aldılar utanmadan hala hakem diyorlar

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme50
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Haber Yorumlarıysn kzgl:

bk bk haber yapmayın, adamlar hak etti, Konya alırdı maçı, hakemler fenere verdi. Adamlar sözünü tuttu. Siz de mi kç medyası oldunuz hayırdır? sen şimdi bu yorumu da yayınlamazsın kç sözcüsü!

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme64
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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Galatasaray kurtarsın Gonyayı

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Aslında Konyaspor kazanmıştı onun yemini yerini tutmuştur. Ama yemin ederken hakem pislik yapmazsa demeliydi.

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme42
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

e herkes haddini bilecek. Kaldı ki senin rakibin FB değil Alanya gibi takımlar böyle gereksiz ve boyundan büyük laflar edersen altında kalırsın

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Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

cahil adam yeneceğiz de ama neden yemin ediyorsun, fb. gibi takımı yenmek zaten zor

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Haber Yorumlarıhacı avcı:

önceden bir şey söz verme kadar aptal bir şey olamaz

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme8
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