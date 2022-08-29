Konyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçen pozisyon! Arda Kardeşler'e tepkilerin haddi hesabı yok

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile karşılaştığı mücadelede Enner Valencia, 22. dakikada topsuz alanda Adil Demirbağ ile girdiği fiziksel münakaşa sonrası kırmızı kart gördü. Sosyal medyada o anlar gündem olurken Fenerbahçe taraftarı pozisyonun kırmızı kart ile alakası olmadığını belirterek hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Pozisyonla ilgili ünlü yorumcu ve spiker Ertem Şenerde bir paylaşım yaparken, "İzlediğimiz görüntüye göre Valencia'nın kırmızısı günün değil tarihin en komik fıkrası." dedi.