Konyaspor-Fenerbahçe maçının önüne geçen pozisyon! Arda Kardeşler'e tepkilerin haddi hesabı yok
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Fenerbahçe'nin Konyaspor ile karşılaştığı mücadelede Enner Valencia, 22. dakikada topsuz alanda Adil Demirbağ ile girdiği fiziksel münakaşa sonrası kırmızı kart gördü. Sosyal medyada o anlar gündem olurken Fenerbahçe taraftarı pozisyonun kırmızı kart ile alakası olmadığını belirterek hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Pozisyonla ilgili ünlü yorumcu ve spiker Ertem Şenerde bir paylaşım yaparken, "İzlediğimiz görüntüye göre Valencia'nın kırmızısı günün değil tarihin en komik fıkrası." dedi.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında yaşanan pozisyon ise adeta maçın önüne geçti.
ARDA KARDEŞLER TOPA TUTULDU
Mücadelenin 22. dakikasında Enner Valencia topuz alanda Adil Demirbağ ile fiziksel münakaşaya girdi. Yaşananların ardından hakem Arda Kardeşler, sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsüne kırmızı kart gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar bu karara büyük tepki gösterirken, sosyal medyada hakem Arda Kardeşler topa tutuldu.
Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle: