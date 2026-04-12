Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 3 Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Konyaspor'un gollerini Blaz Kramer, Jackson Muleka ve Diogo Gonçalves attı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Bartuğ Elmaz'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada topla buluşan Enis Bardhi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top savunmadan sekerek Muleka'nın önünde kaldı. Muleka'nın şutunda kaleci Grbic, topun ağlarla buluşmasını engelledi.

75. dakikada orta sahada topu kazanan Jevtovic'in ara pasında Kramer topu ceza sahasına taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kramer'in şutunda kaleci Grbic topu kornere çeldi.

90+2. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Bjorlo'nun ara pasında Gonçalves kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gonçalves'in ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Jin-Ho Jo (Bazoer dk. 60), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Diogo Gonçalves dk. 81), Kazeem Olaigbe (Tunahan Taşçı dk. 71), Enis Bardhi (Sander Svendsen dk. 81), Jackson Muleka (Bjorlo dk. 71), Blaz Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Rayyan Baniya, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Verde (Barış Kalaycı dk.76), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Babicka (Traore dk. 77), Larsson, Serginho (Tiago Çukur dk. 67)

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Onogo, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Blaz Kramer (dk. 21), Jackson Muleka (dk. 28), Diogo Gonçalves (dk. 90+2) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Melih İbrahimoğlu (Konyaspor), Lichnovsky (Fatih Karagümrük) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

İsrailli bakanlar açık açık söyledi! Zirve sonrası korkulan oluyor
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor

Tüm şehir kenetlendi: Süper Lig'e çıkıyorlar
Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal

Yoldan geçenler film gibi izledi! Nedeni olaydan daha skandal
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...

17 kişilik gözaltı listesi belli oldu! Kimler yok ki...
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Hastane yolunda felaket! Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü isimden ilk açıklama