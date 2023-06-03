Konyaspor Fatih Karagümrük ile Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takımın da birçok gol pozisyonu vardı ancak sonuç değişmedi.