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Konyaspor, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Etti

Konyaspor, Eyüpspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u 2-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıda Ahmed Kutucu'nun golüyle geriye düşen Konyaspor, ikinci yarıda Yusuf Erdoğan ve Aleksic'in golleriyle maçı çevirdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

60. dakikada Caner Erkin'in pasında Saiz'in ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.

65. dakikada Melih Kabasakal'ın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza yayı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

71. dakikada Umut Nayir'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

81. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında Ruben Vezo'nun ters kafa vuruşunda kaleci Berke, topu üstten kornere çeldi.

90+6. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içeresinde Aleksic'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gözen

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Jevtovic dk. 86), Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün ( Yusuf Erdoğan dk. 58), Keyta (Umut Nayir dk. 68), Melih İbrahimoğlu (Prip d.68), Pedrinho (Aleksic dk. 68), Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Ndao, Ufuk Akyol, Damjanovic

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois (Ruben Vezo dk. 78), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Fredrik Midtsjö (Shelvey dk. 78), Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu (Dorukhan Toköz dk. 90+3), Samuel Saiz (Emre Akbaba dk. 74), Prince Ampem, Gianni Bruno (Chatzigiovanis dk. 74)

Yedekler: Birkan Tetik, Halil Akbunar, Sinan Gümüş, Taşkın İlter, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Arda Turan

Sarı kartlar: Melih İbrahimoğlu, Boranijasevic, Bazoer, Aleksic (Konyaspor), Samuel Saiz, Fredrik Midtsjö (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Ali Çamdalı (Teknik Direktör) (dk. 89) (Konyaspor)

Goller: Ahmed Kutucu (dk. 65) (Eyüpspor), Yusuf Erdoğan (dk. 71), Aleksic (dk. 90+6) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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