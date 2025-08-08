Konyaspor, Eyüpspor Maçına Hazır!

KONYASPOR Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar, "Rakibimiz Eyüpspor, geçen yılın flaş ekiplerinden birisi. Önemli işler yaptılar. Bu dönemde de kadrolarını ciddi anlamda güçlendirdiler, çok önemli oyuncuları dahil ettiler. İstanbul'da iyi bir maç bizi bekliyor. İyi olanın kazandığı, ligin marka değerine değer katabilecek güzel bir oyun olur" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Enis Bardhi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bardhi, "Büyük bir ailenin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Buradaki herkes, beni gayet sıcak karşıladılar. Ekip olarak mükemmel kişilerle çalışma fırsatım olacak. Lige Eyüpspor karşısında deplasmanda başlayacağız. Umarım iyi bir başlangıç yaparız. Herkes bunun için hazır durumda. Pazar günü kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ben ve yeni arkadaşlar olarak iyi bir başlangıç istiyoruz" dedi.

'LİGE HAZIRIZ'

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve lige hazır olduklarını ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "30 Haziran'dan bu yana yaptığımız çalışmalarımızı tamamladık. Artık maç haftasına girmiş bulunuyoruz. Son 2 antrenmanımızı da tamamlayıp, İstanbul'a gideceğiz. Genel olarak, hazırlık maçlarıyla beraber bizim için güzel geçen bir hazırlık süreciydi. Hem fiziksel hem de mental anlamda lig için hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Rakibimiz Eyüpspor, geçen yılın flaş ekiplerinden birisi. Önemli işler yaptılar. Bu dönemde de kadrolarını ciddi anlamda güçlendirdiler, çok önemli oyuncuları dahil ettiler. İstanbul'da iyi bir maç bizi bekliyor. Umarım iyi olanın kazandığı, ligin marka değerine değer katabilecek güzel bir oyun olur." diye konuştu.

'MAÇLARIN ERTELENMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM'

Basın mensuplarının Türkiye Futbol Federasyonu'nun Avrupa kupaları eleme turlarında mücadele eden takımların ilk hafta maçlarını ertelenmesi hakkında sorusu üzerine Recep Uçar şöyle dedi: "Çok net söyleyebilirim ki doğru bulmuyorum. Ligin ilk haftasında marka değerinden bahsediyoruz. Bunlar hep planlamayla alakalı. Kulüplerden her zaman talepler gelebilir. Geçmişte Avrupa'da özellikle Play-Off sürecinde son maçlarda belki mantık olarak doğru olabilir ama 3. Turdaki maçlarla alakalı hem ligin marka değeri ve kalitesi açısından doğru bulmuyorum. Kendi adıma, Avrupa'da mücadele eden bir takım olsaydım, bu hafta erteleme talep etmezdim. Her alanda olduğu gibi bunun bir kurala oturtulmasını düşünüyorum. Play-Off oynayacak takımların dışında ertelemeyi doğru bulmuyorum"

Antrenman, yeşil beyazlı futbolcuların ısınma hareketleri sonrası top kapma ve taktik çalışmasıyla sona erdi.