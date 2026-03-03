Haberler

Konyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçı için antrenmanlara devam ediyor. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenmanda, savunma-hücum organizasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Konyaspor, Ziraat Türkiye kupası Grup Eleme Aşaması B Grubu 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, savunma-hücum organizasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük

İşte Hamaney'in cenaze programı: Defnedileceği şehrin önemi büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.