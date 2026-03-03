Konyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Ziraat Türkiye kupası Grup Eleme Aşaması B Grubu 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, savunma-hücum organizasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA

