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Konyaspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Konyaspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig 4. haftada Erzurumspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda, Kocaelispor maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Erzurumspor'a konuk olacak Konyaspor, hazırlıklarına başladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma çalışması ile başladı. Kocaelispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı. Sahada 5'e 2 ve topla oyun ille devam eden antrenman, turnuva maçları ve koşu çalışması ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, 1 Eylül Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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