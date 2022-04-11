Konyaspor'dan zehir zemberek açıklama: MHK Başkanı ve hakem Ali Şansalan hemen istifa etsin

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçında yaşananlardan sonra bugün sert bir açıklama yaptı. Hakem Ali Şansalan ve Rahmanovich arasında gerginlik olmuştu. Bugün Konyaspor'dan adeta zehir zemberek bir açıklama geldi, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem Ali Şansalan ve VAR Erkan Ergin istifaya davet edildi.

İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama:

"KARDEŞİMİZİN ADININ VERİLDİĞİ SEZON"

"Spor kamuoyu Çaykur Rizespor ile oynadığımız ve bariz hakem hatalarıyla kaybettiğimiz karşılaşmayı ibretle izlemiştir. 100. Yılımızda, marka değerine katkı sağlamaya çalıştığımız ve kıyasıya rekabete girdiğimiz, vefat eden kardeşimızin adının verildiği 'Ahmet Çalık Sezonunda maruz kaldığımız bilinçli operasyonu şiddetle kınıyoruz.

"DİZAYN ETMEYE YELTENMİŞTİR"

Ligimizde yaşanan olumsuzluklar sonrası sorumluların bir şekilde görevlerine devam etmesi kabul edilemez ve dayanılmaz bir hal almıştır. Herkesin gözü önünde, çağ dışı bir ilkesizlikle, kasıtlı şekilde takımımızın mağlup olmasını sağlayanlar bir taraftan zirve mücadelemize sekte vurmuş bir taraftan da ligde kalma mücadelesini dizayn etmeye yeltenmiştir.

"ACİLEN BEKLİYORUZ"

Konyaspor olarak; yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz. Konyaspor camiası, adalet tecelli edene kadar olayın takipçisi olacak ve asla geri adım atmayacaktır.