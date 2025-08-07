Konyaspor'dan Yeni Sezon Mesajları: Mücadele ve Başarı Vurgusu

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Konyaspor olarak yeni sezona sadece futbol oynamaya değil, mücadele etmeye ve başarılı olmaya geldiklerini söyledi.

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, 8 Ağustos'da başlayacak yeni sezon öncesinde Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yönet, sezon başlarken, teknik heyete, futbolculara, taraftarlara, futbol kamuoyuna ve futbol dünyasına önemli olduğuna inandıkları bazı mesajları iletmeyi sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Cengiz Yönet, "Bu sezonda en büyük güvencemiz, kalbini ve ruhunu ortaya koyan futbolcularımız ve onları bir aile gibi saracak olan teknik heyetimizdir. Bu sene 7 hazırlık maçı yaptık. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda başarılı sonuçlar aldık. Hazırlık maçlarında alınan sonuçların bazen lige olumlu yansıdığını bazen lige yansımadığını geçmiş tecrübelerimiz bize gösterdi. Ancak bu hazırlık maçlarında ve hazırlık dönemlerindeki antrenmanlarımızda gördük ki futbolcularımızdaki özveri, inanç, azim ve kararlılık bizlere gelecek adına ciddi bir umut ve güvence verdi. Sezon boyunca bu birlikteliğin artarak ve sürekli bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Biz bu sezona Konyaspor olarak sadece futbol oynamaya gelmiyoruz, mücadele etmeye ve başarılı olmaya geliyoruz. Teknik ekibimize, futbolcularımıza, sakatlıktan uzak, sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz" dedi.

"Küfür ve kötü sözleri tribünlerimizden uzak tutalım"

Taraftarlara da seslenen Yönet, "Konyaspor'umuza gönül vermiş vefakar ve cefakar taraftarlarımıza da önemli işler düşüyor. Taraftarlar futbolun baş aktörleri. Geçtiğimiz sezonlarda takımımızın yanında olarak bize hep güç verdiler, hep yanımızda oldular. Futbolun artık sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bir seyir sanatı, bir temaşa gösterisi olduğunu taraftarlarımız biliyor. Taraftarlarımızdan ricamız, gelin bu sezon Konyaspor taraftarı olarak çıtaya daha da yükseltin. Tribünlerde çocuklarımızla, torunlarımızla, eşlerimizle, arkadaşlarımızla oturalım. Alkışlarımızla güzel ve orijinal tezahüratlarımızla takımımıza destek verelim. Küfür ve kötü sözleri tribünlerimizden uzak tutalım. Sevgi ve barış dilini hakim kılalım. Fair play ruhu içerisinde Türkiye'nin en önemli, en güzel şehirleirnden bir tanesi olan Konya'yı layıkı veçhile temsil edelim, futbola hep beraber ortak olalım" ifadelerini kullandı.

"Futbolcularımız sahada, taraftarlarımız tribünde konuşacak"

Konyaspor yöneticileri olarak sezon içerisinde az konuşmaya, mümkünse hiç konuşmamaya gayret göstereceklerini kaydeden Yönet, "Asıl konuşması gerekenler futbolun başaktörleri. Kim onlar, futbolcularımız sahada konuşacak, taraftarlarımız tribünde konuşacak. Bizler de bu güzel ortamı, futbolu ve tribünlerdeki coşkuyu seyredeceğiz" şeklinde konuştu.

"Hakem atamalarının objektif ve rasyonel kriterlere dayanmasını istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulların her takıma eşit mesafede ve adil olmasını beklediklerini söyleyen Cengiz Yönet, "Türk futbolunun marka değerini yükseltecek çalışmalara ağırlık vermelerini istiyoruz. Bu Türk takımlarının, futbol kulüplerinin, her bir takımın daha güçlenmesine sebep olacak. Böylelikle hem Avrupa hem dünya sahnesinde kulüp ve milli takım olarak başarımız artacak. Bizler kayıtsız ve şartsız marka değerimizi yükseltecek çalışmalara Konyaspor Kulübü olarak destek vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Hakem atamalarının objektif ve rasyonel kriterlere dayanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında hakemler ile ilgili bir paragraf açmak istediğini ifade eden Cengiz Yönet, "Hakemlerimizin, sizlerin iyi insanlar ve iyi hakemler olduğunuza inanmak ve güvenmek istiyoruz. Hakem kararları her zaman tartışılmıştır. Bundan sonra da tartışılmaya devam edecektir. Ancak bu tartışmaların hakem kararlarını etkilemek amacına hizmet etmemesi çok önemlidir. Biz Konyaspor Kulübü olarak maçlarımızda, maçlarda görev alacak olan hakemleri şimdiden peşinen alkışlayarak sezona başarılı bir şekilde başlamalarını diliyoruz. Hakem şanslarının hakemlerimizin yanında olmasını istiyoruz" diye konuştu. - KONYA