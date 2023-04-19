Konyaspor'dan maç sonu Lale Orta'ya olay çağrı: Onurlu bir hareket sergileyip istifa edin

Konyaspor, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından MHK Başkanı Lale Orta'yı istifa etti. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Lale Orta'nın onur bir hareket segileyerek istifa etmesini ve Sarper Barış Saka isimli elemanının görevine son verilmesini bekliyor, talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla kaybetti.

NDIAYE SKORU BELİRLEDİ

Adana Demirspor'da 28. dakikada Badou Ndiaye açılışın golünü attı. Konyaspor, 41'de Mahir Emreli ile eşitliği buldu. 56'da Adana Demirspor'dan Cherif Ndiaye penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Konyaspor, karşılaşmanın ardından MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti. Yeşil-Beyazlı ekipten yapılan açıklamadaki ifadeler hayli sert oldu.

İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama:

"Konyaspor camiası olarak üzülerek görüyoruz ki; TFF ve kurumları gayri ciddi yönetilmeye devam etmektedir.

Evimizde oynadığımız Adana Demirspor maçında ilk dakikadan itibaren art niyetli tutum sergileyen Sarper Barış Saka isimli MHK çalışanı karşılaşmanın 56. Dakikasında inanılmaz, başarmış ve kalecimizin hiçbir müdahalesi olmayan pozisyonda penaltı icat ederek takımımızın puanların, çalmıştır.

Haftalardır dişimizi sıkarak gerilimi artırmak istemememize rağmen VAR'ın dahi müdahale etmediği sahte penaltı kararı uygulanmıştır. Görüyoruz ki; Sesi çok çıkanın, dediği olmaya devam etmektedir.

Sayın Lale Orta, üstlendiği görevi yerine getirememekte ve Sarper Barış Saka gibi elemanların operasyonlarına ya göz yummakta ya da işbirliği yapmaktadır.

Konyaspor camiası olarak bu çirkin düzene boyun eğmeyeceğimizi ve en güçlü şekilde her mecrada kulübümüzün haklarını savunacağımızın tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

Yaşadığımız hakem faciasının ardından sayın Lale Orta'nın onurlu bir hareket sergileyerek istifa etmesini ve Sarper Barış Saka isimli eleman, TFF'deki ve MHK'deki görevine son verilmesini ivedi şekilde bekliyor, talep ediyor, takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."