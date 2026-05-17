Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Küçükbakırcı: Aklımız Türkiye Kupası finalinde

TÜMOSAN Konyaspor Süper Ligin son haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, "Sezonu tamamladık. Ömer Atiker başkanımızın sezon başında koyduğu 8'inci ile 12'ncilik arasında olan hedefimizi de tutturduk. Aklımız cuma günü Antalya'da, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası finali maçında. İnşallah oradan kupayı alıp dönmeyi ümit ediyoruz. Bugünün sevindirici kısmı altyapımızdan 14 tane oyuncumuz A takım kadrosundaydı. Artık bugün itibariyle ligi tamamladık. Yarından itibaren tamamen kupaya odaklanıyoruz. Biletler yarın satışa çıkıyor. Çarşamba günü takımımız Antalya'ya hareket ediyor. İnşallah Cuma günü de Konya'yı Antalya'ya bekliyoruz. Hep birlikte bu sevinci yaşamak istiyoruz, tüm camiayla birlikte. Sezon başında Eren Cemali Yağmur, takip ettiğimiz genç yetenekler arasındaydı. Belçika'nın RFC Liege Takımı'ndan getirdik. O da bir yıl boyunca akademide gerekli özveriyi gösterdi. Rizespor maçında asist ve Kayserispor maçındaki gol ile ne kadar kaliteli kumaş olduğunu belli etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı