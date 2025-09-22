Haberler

Konyaspor'dan kırmızı kart itirazı

Konyaspor'dan kırmızı kart itirazı
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Konyaspor, bir pozisyonda kırmızı kart bekledi. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, Lucas Torreira'ya sarı kartını gösterdi.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın başında yaşanan bir pozisyon maça damga vurdu.

KONYASPOR'DAN KIRMIZI KART İTİRAZI

Karşılaşmanın 3. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile Konyasporlu futbolcu Jackson Muleka, bir pozisyonda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı futbolcu Torreira'nın müdahalesinin ardından Muleka, acı içinde yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular ve teknik heyeti, bu pozisyonda Torreira'ya kırmızı kart bekledi.

Konyaspor'dan kırmızı kart itirazı

HAKEMİN KARARI SARI KART

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, bu pozisyonda Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'ya sarı kartını gösterdi. Torreira, bu kararından dolayı karşılaşmanın hakemine itirazlarda bulundu.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSendemi Brütüs:

Torpil kaldığı yerden devam ediyor, bunada kırmızı vermeyeceksen neye vereceksin

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKazim Akgün:

boş bürütüş boşşş yapma

yanıt4
yanıt11
Haber Yorumlarıysn kzgl:

krampon seviyesindeki müdahaleler sarı karttır, bi tarafınızdan kural uydurmayın. 10 kişilik rakibini yenemeyenler burada ağlamasınlar!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Adam birde sarıya itiraz etmiş. E tabi psikolojik baskı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Ayağına basıyor onu da VAR uyardı da sarı verdi. VAR sarıya karışmaz. Toreira uzun süre kulağına söylendi de sarı kart verdin diye hakeme itiraz etti. Ayağa basma ne zaman kırmızı kart oldu? Hiç bir zaman Konyaspor kırmızı kart diye itiraz etmedi sarı istediler hakem de kulaklığa gelen uyarıyla sarı verdi. Bunu haber yapan eyyamcı arkadaş nerenden uyduruyorsun.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
