Konyaspor'dan kırmızı kart itirazı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın başında yaşanan bir pozisyon maça damga vurdu.

KONYASPOR'DAN KIRMIZI KART İTİRAZI

Karşılaşmanın 3. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile Konyasporlu futbolcu Jackson Muleka, bir pozisyonda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı futbolcu Torreira'nın müdahalesinin ardından Muleka, acı içinde yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular ve teknik heyeti, bu pozisyonda Torreira'ya kırmızı kart bekledi.

HAKEMİN KARARI SARI KART

Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, bu pozisyonda Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'ya sarı kartını gösterdi. Torreira, bu kararından dolayı karşılaşmanın hakemine itirazlarda bulundu.