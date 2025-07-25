Konyaspor'da Transfer Çalışmaları ve Michalak'ın Geleceği Belirsiz

Konyaspor'da Transfer Çalışmaları ve Michalak'ın Geleceği Belirsiz
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Konyaspor, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıklarına devam ederken transfer görüşmeleri hız kazanıyor. Teknik direktör Recep Uçar, Konrad Michalak ile yapacağı görüşme sonrasında oyuncunun geleceğini netleştirecek. Bugün Al-Shahania SC ile hazırlık maçı yapılacak.

YENİ sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Konyaspor, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Yeşil beyazlı ekipte kalacak ve gidecek oyuncular belirmeye başlarken sezonu Suudi Arabistan'da tamamlayan Konrad Michalak'ın da durumu da netliğe kavuşuyor.

Teknik direktör Recep Uçar ile oyuncunun bu akşam 20: 00'de görüşme yapacağı öğrenildi. Konyaspor, Avusturya kampında bugün Katar ekibi Al-Shahania SC ile hazırlık maçında karşılaşacak. Karşılaşma TSİ ile saat 17.00'de başlayacak ve bu mücadelenin ardından Uçar'ın öğrencisi ile telefonda görüşeceği ve bu görüşmenin ardından oyuncunun geleceğinin şekilleneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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