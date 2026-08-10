Konyaspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürürdü.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. 5'e 2 ve 5'e 5 oyun ile devam eden idman, turnuva maçları ile sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı