Konyaspor, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu
Süper Lig'in 5'inci haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor'un golü 34'üncü dakikada Uğurcan'dan gelirken, 89'uncu dakikada Gustavo takımını beraberliğe taşıdı. 90+3'üncü dakikada ise Gaich, Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.
Hasan DÖNMEZ/KONYA, -
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İbrahim Özbey, Bilal Gölen
KONYASPOR: Bernardoni- Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, N'zonzi (Dk.61 Oğulcan), Cicaldau (Dk.61 Yunus Mallı ), Muric (Dk.61 Prip), Moreno (Dk.77 Oliverira), Cikalleshi (Dk.66 Cebrail)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan- Taha Şahin, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.61 Hojer), Mithat (Dk.85 Faye), Olawoyin (Dk.73 Shelvey), Veresanovic, Gustavo, Zeqiri (Dk.61 Gaich), Benhur (Dk.73 Minchev)
GOLLER: Dk.34 Uğurcan ( Konyaspor ) Dk.89 Gustavo (P), Dk. 90+3 Gaich (Çaykur Rizespor )
SARI KARTLAR: Moreno Cebrail, ( Konyaspor ), Taha (Çaykur Rizespor )
Süper Lig'in 5'inci haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor'un golü 34'üncü dakikada Uğurcan'dan gelirken, 89'uncu dakikada Gustavo takımını beraberliğe taşıdı. 90+3'üncü dakikada ise Gaich, Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.
31'inci dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Mithat'ın şutu az farkla auta çıktı.
34'üncü dakikada ceza alanı sol çaprazından serbest vuruş kullanan Guilherme'nin ortasında, arka direkte topa gelişine vuran Uğurcan'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.
45'inci dakikada Zeqiri'nin ceza sahası dışından içeriye ortasında topa yükselen Verasanovic'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
57'nci dakikada Çaykur Rizespor yarı alanında topla buluşan Cicaldau, ceza alanına girip şutunu attı. Cicaldau'nun şutu kalecide kaldı.
63'üncü dakikada Yunus Mallı'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Prip'in şutu kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
66'ncı dakikada Guilherme'nin pasıyla hareketlenen Yunus Mallı'nın ceza alanı sol çaprazından şutunu kaleci Gökhan Akkan uzaklaştırdı.
86'ncı dakikada ceza alanı ön çizgisi gerisinde topla buluşan Veresanovic'in uzaktan şutu az farkla üstten auta çıktı.
87'nci dakikada Minchev ceza alanı içerisinde Soner'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
89'uncu dakikada Gustavo penaltı noktasındaki topu ağlarlarla buluşturdu: 1-1.
90+3'üncü dakikada Gaich orta alanda kazandığı topla Konyaspor ceza alanına kadar ilerledi. Kaleci Bernardoni'yi de çalımlayan Gaich, topu ağlarla buluşturdu.1-2
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.