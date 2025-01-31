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Konyaspor, Bodrum FK'yı 3-1 Mağlup Etti

Konyaspor, Bodrum FK'yı 3-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, sahasında Bodrum FK'yı 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Konyaspor'dan Yusuf Erdoğan ve Kramer goller atarken, Bodrum FK'dan Fredy fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, sahasında Bodrum FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza alanı dışından kaleye gönderdiği şutta top direkten döndü.

55. dakikada Oğulcan Ülgün'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Kramer meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

68. dakikada defanstan seken top ceza alanı yayı üzerine Fredy'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

81. dakikada Prip'in sağ kanattan ceza alanına ortasında Aleksic'in şutunda top üstten autta çıktı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan

Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı (Prip dk. 77), Melih İbrahimoğlu (Aleksic dk. 77), Pedrinho (Uğurcan Yazğılı dk. 84), Yusuf Erdoğan (Ndao dk. 70), Kramer (Umut Nayir dk. 84)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Calusic, Keyta, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Cenk Şen dk. 61), Ajeti, Celustka, Ege Bilsel, Taylan Antalyalı, Mohammed (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46), Seferi (Dimitrov dk. 61), Fredy, Okita (Puşcaş dk. 84), Celal Dumanlı (Bardhi dk. 61)

Yedekler: Gökhan Akkan, Ahmet Aslan, Ali Aytemur, Bilal Güven, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Yusuf Erdoğan (dk. 5), Kramer (dk. 36), (dk. 55) (Konyaspor), Fredy (dk. 68) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Bazoer, Yusuf Erdoğan (Konyaspor), Mohammed (Bodrum FK) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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