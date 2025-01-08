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Konyaspor Başkanı'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı

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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe maçıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Konya'ya gelen hiçbir takım galibiyet hesapları yapmamalı. Bunu başarmak için istikrar ve iskelet bir kadro çok önemli. Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabiliriz. Fenerbahçe karşısında da sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, içerde oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, "İç sahada her maçı kazanmaya çıkan bir takımız, yıllardır bu durum bu şekilde geldi. Zaman zaman bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Ben hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelirken 1 puanı hayal ederek gelmesi gerektiğini söylerim. Konyaspor böyle bir kulüp olmalı. Bugün hangi seviyedeyiz, dışarıdan nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama ben olması gereken seviyeyi söylüyorum" dedi.

"KONYA'YA GELEN TAKIM 3 PUAN HESABI YAPMAMALI"

Takımın ev sahibi olduğu maçlarda rakiplere 3 puan umudu vermemesi gerektiğini belirten Korkmaz, " Konya'ya gelen hiçbir takım galibiyet hesapları yapmamalı. Bunu başarmak için istikrar ve iskelet bir kadro çok önemli. Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabiliriz. Fenerbahçe karşısında da sahaya kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

MAÇ NE ZAMAN?

Büyük heyecana sahne olacak maç 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Konyaspor Başkanı'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı
Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Bunu söylediyse yenilecek demek ki. Bodrumsporun başkanı da bunu diyip yenilmişti. Bu açıklama yenilgiye kılıf uydurmak için yapılıyor sanırım.

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Haber YorumlarıFahri burak ergüven:

Herkes bize kaldırıyor zaten gs ile oynarken sesleri çıkmaz

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