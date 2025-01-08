Konyaspor Başkanı'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, içerde oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Korkmaz, "İç sahada her maçı kazanmaya çıkan bir takımız, yıllardır bu durum bu şekilde geldi. Zaman zaman bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Ben hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelirken 1 puanı hayal ederek gelmesi gerektiğini söylerim. Konyaspor böyle bir kulüp olmalı. Bugün hangi seviyedeyiz, dışarıdan nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama ben olması gereken seviyeyi söylüyorum" dedi.

"KONYA'YA GELEN TAKIM 3 PUAN HESABI YAPMAMALI"

Takımın ev sahibi olduğu maçlarda rakiplere 3 puan umudu vermemesi gerektiğini belirten Korkmaz, " Konya'ya gelen hiçbir takım galibiyet hesapları yapmamalı. Bunu başarmak için istikrar ve iskelet bir kadro çok önemli. Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabiliriz. Fenerbahçe karşısında da sahaya kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

MAÇ NE ZAMAN?

Büyük heyecana sahne olacak maç 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.