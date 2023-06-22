Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: 'Hocanın raporuna göre 5 tane transfer yapacağız'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, 4 yıllığına yeniden başkan seçildi. Ankara'daki genel kurula katılan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genel kurulda alınan yabancı delegelerin genel kurullarda oy kullanmasına izin verilmesi kararının ülke futbolunun gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirten Özgökçen, "Futbol kulüplerinin uluslararası alanda satışlarının yapılması ve değer kazanması önemli. Bu noktada önemli bir adım olarak görüyoruz. Ekonomik noktada da ciddi sıkıntılarımız var. İnşallah yeni yönetim yeni yapılan çalışmalarla bunun üstesinden gelir" ifadelerini kullandı.

Transfer yaparken ölçüp biçtiklerini kaydeden Özgökçen, "Geçen sezon ligi 3'üncü bitirdikten sonra bir beklenti oldu. Bu sene de 8'inci bitirdik. Transfer de yeni başladı. Hocamızla istişare ederek çeşitli bölgelere transfer yapılacak. Eksik bölgeleri kısa sürede dolduracağız. Hocanın raporuna göre 5 tane transfer yapacağız bazı bölgelerde" dedi.