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Konyaspor Başkanı Atiker: Konyaspor'un güncel borcu 2.7 Milyar TL

Konyaspor Başkanı Atiker: Konyaspor'un güncel borcu 2.7 Milyar TL
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KONYASPOR Başkanı Ömer Atiker, Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi tanıtım programında kulübün güncel borcunun net 2.7 Milyar TL olduğunu açıkladı.

KONYASPOR Başkanı Ömer Atiker, Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi tanıtım programında kulübün güncel borcunun net 2.7 Milyar TL olduğunu açıkladı.

Konyaspor'un mali yapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi, düzenlenen programla basın mensuplarına tanıtıldı. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, kulübün yalnızca sportif başarılarla değil, ekonomik anlamda da güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade etti. Atiker, bununla birlikte Konyaspor'un güncel borcunu da açıkladı. Atiker, "Göreve geldiğimiz gün kağıt üzerinde 1.5 milyar TL diye ifade edilen bir borçla teslim aldık. Yapılanmalar, faizler ve kur farkları bu kağıt üzerinde yoktu. Bunları dahil ettiğimizde 2 milyar TL'lik bir borçla teslim aldık. Yönetime geldikten sonra ise tüm yapılandırmaları, vergileri ödedik. Şu an kulübün güncel olarak borcu her şey içinde olmak üzere 2.7 Milyar TL'dir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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