Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenman, fitness ve ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular pas çalışması yaptı ve idman turnuva maçları ile sona erdi. Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.