Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Konyaspor, Antalyaspor'u 1-0'lık skorla geçerek galip geldi. Maçın tek golü Tunahan Taşçı'dan geldi. Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan kırmızı kart gördü.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
71. dakikada sol kanattan topu taşıyan Guilherme topu Melih'e yolladı. Melih'in, Bardhi'yle duvar pası yaptıktan sonra vurduğu şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.
90+3. dakikada Yakub'un sağ kanattan açtığı ortada kaleci Deniz topu kontrol edemedi. Boşta kalan topa Ballet vurdu, kale önünde Jevtovic araya girerek topu engelledi.
Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu
Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Yasir Subaşı dk. 75), Utku Eriş, Guilherme, Jo Jin-Ho (Bardhi dk. 63), Tunahan Taşçı (Stefanescu dk. 87), Bjorlo, Melih İbrahimoğlu (Kaan Akyazı dk. 87), Muleka (Jevtovic dk. 75), Umut Nayir
Yedekler: Bahadır Güngördü, Pedrinho, Calusic, Melih Bostan, Esaat Buğa
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Antalyaspor: Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz (Bünyamin Balcı dk. 81), Ceesay (Soner Dikmen dk. 73), Saric (Hasan Yakub İlçin dk. 81), Storm, Abdülkadir Ömür (Gueye dk. 73), Ballet, Doğukan Sinik (Van de Streek dk. 46)
Yedekler: Kağan Arıcan, Paal, Dzhikiya, Ali Demirbilek, Ege İzmirli
Teknik Direktör: Alaattin Gülerce
Gol: Tunahan Taşçı (dk. 21) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Bjorlo, Utku Eriş, Deniz Ertaş (Konyaspor), Ballet, Ceesay (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Çağdaş Atan (Teknik Direktör) (Konyaspor) - KONYA