Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Konyaspor, Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarıda Tunahan Taşçı'nın attığı golle öne geçen Konyaspor, maçta üstünlüğünü korudu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada sağ kanattan içeri giren Andzouana'nın gönderdiği topla buluşan Umut Nayir pasını geriye bıraktı. Penaltı noktasında topla buluşan Tunahan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında Muleka topu ceza sahası içerisine taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın şutunda kaleci Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu

Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş, Guilherme, Jo Jin-Ho, Tunahan Taşçı, Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Pedrinho, Bardhi, Stefanescu, Calusic, Jevtovic, Melih Bostan, Esaat Buğa, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz, Ceesay, Saric, Storm, Abdülkadir Ömür, Ballet, Doğukan Sinik

Yedekler: Kağan Arıcan, Paal, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Dzhikiya, Ali Demirbilek, Van de Streek, Gueye, Ege İzmirli

Teknik Direktör: Alaattin Gülerce

Gol: Tunahan Taşçı (dk. 21) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Bjorlo (Konyaspor), Ballet, Ceesay (Antalyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
