Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada sağ kanattan içeri giren Andzouana'nın gönderdiği topla buluşan Umut Nayir pasını geriye bıraktı. Penaltı noktasında topla buluşan Tunahan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında Muleka topu ceza sahası içerisine taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın şutunda kaleci Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu
Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş, Guilherme, Jo Jin-Ho, Tunahan Taşçı, Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Muleka, Umut Nayir
Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Pedrinho, Bardhi, Stefanescu, Calusic, Jevtovic, Melih Bostan, Esaat Buğa, Kaan Akyazı
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Antalyaspor: Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz, Ceesay, Saric, Storm, Abdülkadir Ömür, Ballet, Doğukan Sinik
Yedekler: Kağan Arıcan, Paal, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Dzhikiya, Ali Demirbilek, Van de Streek, Gueye, Ege İzmirli
Teknik Direktör: Alaattin Gülerce
Gol: Tunahan Taşçı (dk. 21) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Bjorlo (Konyaspor), Ballet, Ceesay (Antalyaspor) - KONYA