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Konyaspor, Antalyaspor Maçına Hazır

Konyaspor, Antalyaspor Maçına Hazır
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki son antrenman taktik çalışmalarıyla son buldu.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkları yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmayla başladı. Üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, ilerleyen saatlerde karayolu ile Antalya'ya hareket edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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