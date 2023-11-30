Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve topla oyunla başladı ve çift kale maçla sona erdi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve topla oyunla başladı. 5'e 2 ve şut çalışması ile devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA