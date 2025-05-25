Konyaspor, Alanyaspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Konyaspor, Alanyaspor'a 2-1 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olarak ligde kalma umudunu kaybetti. Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, oyuncularının gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduklarını belirtirken, Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, takımının motivasyon eksikliğinin sonucunu etkilediğini ifade etti.

SÜPER Lig'in 37'nci haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Joao Pereira düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Pereira, "Yine her zamanki gibi iyi oynadık. Pozisyonlara girip, golleri de bulduk. Oyuna iyi başlayan taraf bizdik. İlk golü bulduk, sonra hemen ikincisini de bulduk. Ben ligde kaldığımız için, hem de oyuncularımın bu kadar kaliteli bir futbol sergiledikleri için çok mutluyum. Oyuncularım çok iyi savaştılar, çok yüksekte oynadılar. Maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Ben oyuncularımı hem fedakarlıklarından dolayı hem de maçı kazandıklarından dolayı tebrik etmek istiyorum" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar da, Alanyaspor'un bulunduğu konumdan dolayı Konyaspor'a oranla motivasyonunun daha yüksek olduğunu söyledi. Uçar, "Son 6 maçını evinde kazanarak bu noktaya gelen ekibimizle beraber son maçı da kazanarak bir nevi kulüp tarihinde bir ilki başarmak istiyorduk. Kazanarak seyircilerimizi son maçta evine mutlu göndermek istiyorduk. Ama bunu başaramadık bugün itibariyle bunun birçok sebepleri var. Bugün istediğimiz oyunu maalesef yansıtamadık. Gerçekçi olmak gerekirse Göztepe ve Başakşehir maçlarında alışkın olduğumuz bir oyun formatıyla sahadaydık. Ancak bugün itibariyle bunda gerek bireysel olarak yaptığımız hatalar ilk önce 15 dakikalık bölümde sonrasında da rakibin bulunduğu konumdan itibaren motivasyonunun bize oranla daha yüksek olmasının etkisi vardı. 15 dakikalık bölümde gerek savunmada, gerek hücumda istediklerimizi yapamadık ama sonraki bölümde aslında oyunu biz kontrol edebildik. İkinci bölümde maalesef Oğulcan'ın bizim tarafımızdan kabul edilemeyecek hareketi bizi 10 kişi bıraktı. Buna rağmen yüklendik ama rakip gerçekten konsantre olarak çok iyiydi. Buradan alacakları 1, ya da 3 puanla ligde kalabileceklerdi. Maalesef 1-2 kaybettik üzgünüz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar

Yaşlı adamın gizemli ölümü! Kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.