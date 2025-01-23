Konyaspor, Adem Eren Kabak'ı Adanaspor'a Kiraladı

Konyaspor, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'a kiraladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adem Eren Kabak'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Adanaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Adem Eren'e, Adanaspor'da başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Adem Eren Kabak bu sezon Konyaspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta süre alırken, 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. - KONYA