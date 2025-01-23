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Konyaspor, Adem Eren Kabak'ı Adanaspor'a Kiraladı

Konyaspor, Adem Eren Kabak'ı Adanaspor'a Kiraladı
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Konyaspor, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı sezon sonuna kadar Adanaspor'a kiraladığını açıkladı. Adem Eren, bu sezon Konyaspor ile 2 Süper Lig, 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında oynamış ve 1 gol, 1 asist katkısında bulunmuştu.

Konyaspor, orta saha oyuncusu Adem Eren Kabak'ı Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'a kiraladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adem Eren Kabak'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Adanaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Adem Eren'e, Adanaspor'da başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Adem Eren Kabak bu sezon Konyaspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta süre alırken, 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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