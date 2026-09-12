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Konyaspor 7 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi

Konyaspor 7 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi
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Trendyol Süper Lig’de Konyaspor, Trabzonspor’u 1-0 mağlup ederek 7 maçın ardından galip geldi.

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek 7 maçın ardından galip geldi.

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek 7 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Süper Lig'de geçen sezon son 3 maçını da kaybeden Konyaspor, bu sezondaki 4 maçla birlikte üst üste 7. mağlubiyetini alırken, tarihinin en uzun yenilgi serisini yaşamıştı. 2025-2026 sezonunun son 3 maçında sırasıyla Çaykur Rizespor'a 3-2, Fenerbahçe'ye 3-0 ve Kayserispor'a 2-1 kaybeden yeşil-beyazlılar, bu sezon ise Çaykur Rizespor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 4-2, Kocaelispor'a 2-1, Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan, Konyaspor, Süper Lig'deki son galibiyetini 27 Nisan 2026 tarihinde Trabzonspor'a karşı alarak, sahasındaki maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Konyaspor mağlubiyet serisini yine Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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