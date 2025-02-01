CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı Tuncay Özkan'ın başını yaktı
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin
2 yıl sonra ortaya çıkan deprem fotoğrafı yürek yakıyor

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Konyaspor 6 Maç Sonra Galibiyetle Tanıştı

Konyaspor 6 Maç Sonra Galibiyetle Tanıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-1 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde etti. Basın sözcüsü Nuri Kaymak, takımın performansından memnun olduklarını ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarı hedeflediklerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 6 maç sonra galibiyetle tanışan TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası ve ligde çıkışını sürdürmek istiyor.

Son galibiyetini 30 Kasım'da Adana Demirspor deplasmanında 1-0'lık skorla alan yeşil-beyazlılar, son 6 maçta 3 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

Evinde 4 maç sonra galibiyetle tanışan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 3-1 galibiyetle taraftarının yüzünü güldürdü.

"Böyle devam edersek sonuçlar da gelecektir"

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, son haftalarda oynadıkları oyunu galibiyetle sonuçlandıramadıklarını söyledi.

Taraftarın önünde de son haftalarda 3 puan alamadıklarını anımsatan Kaymak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçlara baktığımız zaman güzel bir futbol vardı. Takımın oyunundan memnunduk. Sonunda güzel oyunun neticesini bu hafta aldık. Sıralama açısından da önemli bir haftaydı, 24 puana çıktık. Bu oyunla yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanma eğilimi göstereceğimizi düşünüyoruz. Şimdi haftaya Kayserispor maçı var. Hafta içi de yine Eyüpspor ile kupa maçı var. Bunun işaretini veriyorduk. Futbol güzel ama istediğimiz sonuçlara ulaşamadık. Böyle devam edersek sonuçlar da gelecektir. Takım da tamamen oturdu. Futbolcuların aralarındaki diyalogları gayet güzel. UEFA'ya gitmenin yolu Ziraat Türkiye Kupası. İnşallah orada da yolumuza devam edeceğiz. Güzel bir sonuç, sevinçliyiz."

Kaymak, galibiyet sonrası soyunma odasında büyük coşku ve sevinç yaşandığını belirterek, 6 hafta sona gelen galibiyetin takıma büyük moral olduğunun altını çizdi.

Forvet oyuncusu Kramer'in attığı 2 golle takımına katkı sağladığını söyleyen Kaymak, "Saçlarını boyattı, golleri atmaya başladı. İnşallah devamı gelecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
img

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
img

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
img

Türk ordusunun yeni silahı o ülkede gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
Kendiliğinden yetişen ürün 100 ailenin geçim kaynağı oldu! Aylık 50 bin TL kazanıyorlar

Doğanın mucizesi! Toplayıp satıyorlar, aylık gelirleri 50 bin TL
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
Dev banka 4 milyar dolarlık külçe altını ABD'ye taşıyacak

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.