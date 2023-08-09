Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Hazırlıklarını Tamamladı

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nın kadınlardaki son şampiyonu Konyaaltı Belediyespor, ikinci etap hazırlık kampını tamamladı. Takımın hedefi Avrupa'da şampiyon olmak ve Türkiye'de de başarılı olmak.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nın kadınlardaki son şampiyonu Konyaaltı Belediye spor, ikinci etap hazırlık kampını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarına Antalya'da başlayan mavi beyazlılar, 10 gün süren ikinci etap hazırlık kampını ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Birol Ünsal, takımının yarışacağı bütün kulvarlarda iddialı olabilmesi için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmesi gerektiğini belirtti.

Konyaaltı Belediyesi'nin Türk hentbolunda her zaman konuşulması, Türkiye'de örnek bir kulüp olması, genç oyuncular ve kulüplere önderlik etmesi için çalıştıklarını aktaran Ünsal, "Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen bu konuda en büyük destekçimiz. Kadın sporlarına gerçekten pozitif ayrımcılık yaparak ayrı bir önem veriyor. Kadının spor yapmasına, Türk kadınının sahalarda olmasına ciddi destek veriyor." dedi.

Kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, "Avrupa'da yine şampiyon olmak için çaba harcayacağız. Bu sezonki hedefimiz aynı zamanda Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda da şampiyon olmak." ifadesini kullandı.