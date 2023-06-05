Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, Kastamonu'yu Deplasmanda Yendi

Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Kastamonu Belediyesi GSK takımını deplasmanda 32-33'lük skorla mağlup eden Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, aldığı galibiyetle lig şampiyonluğu yolunda önemli bir adım attı.

Süper Lig'de Kastamonu Belediyesi GSK ile şampiyonluk mücadelesi veren Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, ikinci yarının sonlarına doğru kurduğu baskı ile maçı 32-33'lük skorla kazandı. Kaptan Monika Janeska Kıldan, attığı 12 gol ve katkı yaptığı 5 gol ile maçın kaderini belirledi. Maçın başından sonuna hiç pes etmediklerini kaydeden Kaptan Moni, "Şimdi Antalya'da oynayacağız. Umarım yine böyle güzel maç olacak. Avrupa Şampiyonluğu'ndan sonra bu kupa da bize çok yakışacak. Bu kupayı çok istiyorum" dedi.

Bu sezon Konyaaaltı ekibinin hem ligde hem de Avrupa'da iyi oynadığını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aldıkları galibiyetlerle bileği bükülmeyen bir takım unvanı elde ettiklerini belirtti. Süper Lig play-off finalinde karşılaştıkları Kastamonu ekibini geçerek kupayı elde edecek güçte olduklarını söyleyen Başkan Esen, "Geriye kalan iki maçı kazanacağımıza inanıyorum. Sporcularımızı tebrik ediyor, önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kastamonu ile oynadıkları final maçlarını değerlendiren Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, önceki maçları da rahat kazanabilecek güçte olduklarını ancak bazı şanssızlıklar yaşadıklarını aktardı. Penaltılarda sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Ünsal, şunları söyledi:

"Moni'nin eline sağlık. Çünkü takımımız adına 7 metre sıkıntısını çözdü. Devre arasında sporcularımızla konuştum. Bu maçı alabilecek kapasitede olduklarını söyledim. Gerçekten kendi istek, arzu ve inançlarıyla bu maçı çevirdiler. Aslında maçı onlar kazandı, biz çok bir şey yapmadık. Şunu da gördük; sporcular isteyince 10 dakikada neler yapabileceğini herkes gördü."

Süper Lig play-off serisinde iki maç daha oynayacak Konyaaltı'nın 7 Haziran Çarşamba günü evinde oynayacağı dördüncü maçı alması durumunda şampiyonu, 10 Haziran Cumartesi günü Kastamonu'da oynanacak son maç belirleyecek.