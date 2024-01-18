Konyaaltı Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı Galibiyet Serisini Sürdürdü

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de çıktığı 12'nci maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Yenimahalle'yi 39-28 mağlup eden mavi kelebekler, maç eksiğine rağmen ligin zirvesinde yer alıyor.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde, Konyaaltı fırtınası esiyor. Geçtiğimiz yılın Avrupa şampiyonu Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, geçen sezon kıl payı kaçırdığı lig şampiyonluğunu kazanmakta kararlı. Ligde, iç saha-deplasman fark etmeksizin oynadığı bütün karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kurmasını bilen mavi kelebekler, taraftarı önünde Yenimahalle'ye de acımadı.

"Taraftarının da desteğiyle"

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'u dolduran taraftarının desteğiyle rakibini 39-28 mağlup eden maviler, Süper Lig'in zirvesine demir attı. Karşılaşmanın ilk yarısını da 22-15 önde kapatan Konyaaltı'nda Bilgenur Öztürk, attığı 12 golle maçın en skorer oyuncusu olurken, Beyza İrem Türkoğlu 7, Ceylan Aydemir ise 6 gol ile skora katkı yapan isimler oldu.

"Esen sporcuları tebrik etti"

Takımın Avrupa'ya erken veda etse de Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğunun en büyük adayı olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Yenimahalle karşısında üstün bir oyun sergileyerek galip gelen sporcuları tebrik etti. - ANTALYA