Konya haber | UEFA Konferans Ligi: Vaduz: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı) Konya bölgesinden gelen habere göre UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaşıyor. UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada Ahmet sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Amilton'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında önünde kalan topu tamamlamak isteyen Amilton'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 10. dakikada ceza sahasın önü sağ çaprazında topla buluşan Tunahan Çiçek'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Sehic köşeden son anda kornere çeldi. 30. dakikada ceza sahası önünde gelen pasa bekletmeden vuran Rahmanovic'in şutunda meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı. 33. dakikada Amilton'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı. Stat: Rheinpark Hakemler: Manfredas Lukjancukas xx, Vytenis Kazlauskas xx, Gevork Arakelianas xx Vaduz: Büchel xx, Gasser xx, Gabriel Işık xx, Traber xx (Iodice dk. 42 ?), Fehr xx, Dobras xx, Gajic xx, Goelzer xx (Ulrich dk. 32 xx), Hasler xx, Sutterxx, Tunahan Çiçek xx Yedekler: Oehri, Chande, Omerovic, Hadzi, Ris, Djokic, Sasere, Rastoder Teknik Direktör: Alessandro Mangiarratti Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Adil xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Rahmanovic xx, Amilton xx, Muhammet xx Yedekler: Erhan, Yasir, Uğurcan, Pavicic, Muric, Çekiçi, Mehmet, Adem, Bruno Paz, Cebrail Teknik Direktör: İlhan Palut Sarı kartlar: Muhammet, Ahmet (Konyaspor) (Enver Furkan Çelebioğlu - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Konyaspor Spor Güncel Haberler

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