Konya'da Yaz Kur'an Kurslarına Özel Futbol Turnuvası Başladı

Konya'da, Karatay Belediyesi'nce yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklara yönelik organize edilen futbol turnuvası başladı.

Dostluk ve kardeşlik temasıyla, iki hafta sürecek turnuvada, 455 öğrencinin top koşturduğu 35 takım, şampiyonluk için ter dökecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri turnuvaya katılan çocuklara başarılar diledi.

Eğitime, spora ve gençlere destek vermeye devam edeceklerini belirten Kılca, şöyle konuştu:

"Karatay Yaz Spor Okulları eğitimlerimiz, yoğun ve verimli bir şekilde devam ediyor. Şimdi de ilçemizdeki yaz Kur'an kurslarında ve camilerinde eğitim gören çocuklarımıza yönelik dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası yapıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."