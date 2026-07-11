Haberler

Türkiye Veteranlar Masa Tenisi Şampiyonası, Konya'da başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Veteranlar Masa Tenisi Şampiyonası, Konya'da 77 takım ve 230 sporcunun katılımıyla başladı. Federasyon Asbaşkanı Mücahid Soyak, sporun her yaşta yapılabileceğini vurguladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Veteranlar Masa Tenisi Şampiyonası, Konya'da başladı.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda, kadın ve erkek takımlarından toplam 230 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonu yerinde takip eden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Mücahid Soyak, AA muhabirine, şampiyonada 65'i erkek 12'si kadın olmak üzere 77 takımın mücadele ettiğini söyledi.

Sağlıklı ve centilmen bir şekilde, sporun her yaşta yapılabileceğini göstermek için burada olduklarını ifade eden Soyak, "Şampiyonayı organize eden federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Sporculara ve hakemlere, sakatlık olmadan güzel bir şampiyona geçirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Soyak, organizasyonun yarın şampiyon olanlara madalya ve kupalarının verilmesiyle sona ereceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler

40 ay kanıtlamaya çalıştı, 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Karısını uykudayken boğarak öldürdü, çocuklarına intihar ettiğini söyledi

Uykudaki eşini iple boğup öldürdü, çocuklarına 'intihar etti' dedi
Dünya Kupası'nda forma giymişti: Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu

Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu
Sanayi sitesinde traktör parçalarının arasında kalan 16 yaşındaki stajyer, feci şekilde can verdi

Traktör parçalarının arasında kalan stajyer, feci şekilde can verdi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz