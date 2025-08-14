Konya'da Pist Bisikleti Dünya Rekoru Denemeleri Başladı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Britanya Bisiklet Federasyonu'nun başvurusuyla organize edilen pist bisikleti dünya rekoru denemeleri, Konya Olimpik Veledromu'nda başladı.

Geçtiğimiz mart ayında düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda kırılan rekorlarla pist kalitesi ve hız potansiyelini kanıtlayan Konya Olimpik Veledromu, bu kez yeni rekor denemelerine ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda, olimpik ve paralimpik pist bisikletinde dünya çapında başarılarıyla tanınan elit kategorideki 3 sporcu, rekor denemeleri için piste çıktı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda, keirin ve sprint branşlarında gümüş madalya kazanan sporcu Matthew Richardson, 200 metre sprintte dünya rekorunu kırmayı hedefliyor.

2018 Dünya Pist Şampiyonası'nda, takım takipte altın madalya, bireysel takipte de gümüş madalya alan Charlie Tanfield ise dünya 1 saat rekorunu kırmayı deneyecek.

2021 UCI Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda önemli dereceler elde eden, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda yarışan William Bjergfelt de Paralimpik C5 Kategorisi'nde dünya 1 saat rekorunu kırmaya çalışacak.