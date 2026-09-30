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Konya'da Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçı 2-2 sona erdi

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Konya'da Filistin Günü kapsamında Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçı 2-2 sona erdi. Tribünlerde Türk ve Filistin bayrakları sallandı, son düdük 89'uncu dakikada çaldı, skorborda 'Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir' yazıldı.

KONYA'da İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2026 Uluslararası programı, ' Filistin Günü' kapsamında Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında dostluk maçı düzenledi. 'Evimiz evinizdir' mottosuyla tribünleri dolduran vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları salladı. Tribünlerde Muhammed ed-Durra, Hanzala ve Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybeden torunu Reim'i kucağında tutan ve 'Ruhumun ruhu' sözleriyle tanınan Filistinli dede Halid Nebhan'ın yer aldığı koreografi yapıldı. Sahanın ortasında barış ve özgürlüğü temsil eden beyaz güvercin, zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs çizimlerinin yer aldığı pankart açıldı. Futbolcular seremoniye Gazzeli çocuklarla çıkarken, her iki takımın oyuncuları tribünleri selamladı. Karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Filistin'deki çocuklar için sahaya oyuncak fırlattı. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Karşılaşmanın golleri Konyaspor'dan Mostafa Mohamed ile Melih İbrahimoğlu'ndan gelirken, Filistin Milli Takımı'nın 2 golünü de Mohammed Sandouqa kaydetti. Karşılaşmanın son düdüğü ise Filistin'de hayatları yarım kalan insanlar adına 89'uncu dakikada çaldı. Skorbordlarda 'Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir' yazıldı.

'FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA KADAR SUSMAYACAĞIZ'

Karşılaşmayı stadyumda takip eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Burası sizin de eviniz diyoruz. Filistinli kardeşlerimize 'Sahipsiz değilsiniz' mesajı veriyoruz. Herkes sessiz kalsa da Türkiye, bu soykırıma sessiz kalmayacak' diyoruz. 'Çocuklar yaşayabilsin, okullarına gidebilsin, bölgede barış olsun' diye biz soykırımcı, zalim İsrail'in durdurulmasını istiyoruz ve masum Filistin halkının kendi vatanında özgürce yaşamasını istiyoruz. Kudüs özgür olana kadar, Filistin özgür olana kadar susmayacağız; çalışmaya, hatırlamaya, hatırlatmaya ve zalimler için dünyayı dar etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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