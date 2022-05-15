Konya'da gözyaşları sel oldu! Skubic maç biter bitmez yere çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladı
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlı formayla son kez taraftarı önüne çıkan Nejc Skubic gözyaşlarına boğuldu. 7 sezondur Konyaspor'da oynayan ve kulüp tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu olan Sloven oyuncuya takım arkadaşları moral verdi.
Konyaspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 37. haftasında Konya büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan yeşil-beyazlılarda maçın ardından duygusal anlar yaşandı.
BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE BİRLİKTE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
7 sezondur Konyaspor forması giyen Nejc Skubic, Hatay maçında son kez taraftarının önüne geçti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte duygusal anlar yaşayan futbolcu, yere çökerek gözyaşlarına boğuldu. Takım arkadaşlarının moral verdiği Skubic, Konyasporlu futbolcular tarafından havaya atıldı.
KONYASPOR TARİHİNE GEÇTİ
Konyaspor formasıyla 215'i lig maçı olmak üzere 254 karşılaşmada oynayan ve 19 gol atıp 30 asist yapan 32 yaşındaki Nejc Skubic, kulübün en fazla forma giyen yabancı futbolcusu oldu.
Haberler.com - Spor