Konya'da Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Başladı

Konya'da Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Başladı
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı. Müsabakalara yaklaşık 300 sporcu katılırken, yalnızca onaylı geleneksel yay ve oklar kullanılabiliyor.

Karatay Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Yalnızca teknik kurul onaylı geleneksel yay ve okların kullanılabildiği müsabakalara, Türkiye'nin farklı bölgelerinden kulüpler ve ferdi sporcular katılım gösteriyor.

Nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanların yanı sıra modern malzemelerin kullanılamadığı şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Anıl Kuru - Spor
