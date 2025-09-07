Konya'da futbolculara büyük tepki

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı A Milli Takımımız, 6-0 kaybetti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

A Milli Takım, İspanya karşısında çok kötü bir oyun sergileyerek maçın henüz 62. dakikasında 6-0 yenik duruma düştü. Bu golün ardından tribünlerin büyük bir bölümünden futbolculara ıslık sesleri yükseldi.

İSPANYA'YI ALKIŞLADILAR

Öte yandan tribünler, altıncı golün ardından rakip takım İspanya'yı top ayağında olduğu anlarda alkışladı. Taraftarlar, bu hareketle milli takımımıza tepkisini dile getirdi.