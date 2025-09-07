Haberler

Konya'da futbolculara büyük tepki

Konya'da taraftarlar, A Milli Takım'ın İspanya karşısında 6-0 geriye düşmesinin ardından ıslıklı protestoda bulundu. Birçok taraftar, rakip takım İspanya'yı alkışlayarak milli takımıza tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı A Milli Takımımız, 6-0 kaybetti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

A Milli Takım, İspanya karşısında çok kötü bir oyun sergileyerek maçın henüz 62. dakikasında 6-0 yenik duruma düştü. Bu golün ardından tribünlerin büyük bir bölümünden futbolculara ıslık sesleri yükseldi.

İSPANYA'YI ALKIŞLADILAR

Öte yandan tribünler, altıncı golün ardından rakip takım İspanya'yı top ayağında olduğu anlarda alkışladı. Taraftarlar, bu hareketle milli takımımıza tepkisini dile getirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

GERÇEKLERLE YÜZLESTIK BUGÜN!! NEYMIS?? CÜCEDEN 2 YERSEN DEVDEN 6 YERSIN. ASILSALAR 9 OLURDU NET.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
