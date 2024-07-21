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Konya'da düzenlenen Skeet 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası sona erdi

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Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'den ve KKTC'den 81 sporcu yarıştı. Sporcular, büyük erkek, büyük kadın, genç erkek ve veteran erkek kategorilerinde finale kalmak için atış yaptı. Finallerde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Konya'da düzenlenen "Skeet 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası" sona erdi.

Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'ndaki organizasyonda, Türkiye'den ve KKTC'den 81 sporcu yarıştı.

Sporcular, "büyük erkek, büyük kadın, genç erkek ve veteran erkek" kategorilerinde finale kalmak için atış yaptı.

Finallerde dereceye giren sporculara müsabakaların ardından madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Spor

Demokrasi 15 Temmuz Türkiye Karatay Konya Spor Güncel Haberler

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