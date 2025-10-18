Haberler

Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Konya'da 5 gollü muhteşem düello
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Kocaelispor, Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Kocaelispor, ligde üst üste ikinci kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Medas Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kocaelispor, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ MUHTEŞEM DÜELLO

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 44 ve 71. dakikada Tayfur Bingöl, 63. dakikada Habib Keita kaydetti. Konyaspor'un golleri 51. dakikada penaltıdan Pedrinho ve 77. dakikada Umut Nayir'den geldi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de üst üste ikinci kez kazanan Kocaelispor, puanını 8'e yükseltti. Konyaspor ise 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Konyaspor, erteleme maçında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kocaelispor, kendi evinde Corendon Alanyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa eleştiri

Yayıncı kuruluşa fena salladı
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.