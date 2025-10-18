Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasının açılış maçında Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Medas Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kocaelispor, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ MUHTEŞEM DÜELLO

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 44 ve 71. dakikada Tayfur Bingöl, 63. dakikada Habib Keita kaydetti. Konyaspor'un golleri 51. dakikada penaltıdan Pedrinho ve 77. dakikada Umut Nayir'den geldi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de üst üste ikinci kez kazanan Kocaelispor, puanını 8'e yükseltti. Konyaspor ise 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Konyaspor, erteleme maçında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kocaelispor, kendi evinde Corendon Alanyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.