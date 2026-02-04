Haberler

2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nı takip eden gazeteciler, Velespit Müzesi'ni gezdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nı basın mensuplarıyla birlikte ziyaret ettikleri Velespit Müzesi'nde tanıttı. Konya'nın bisiklet kullanımını artırma hedefindeki projeleri ve tarihi bisiklet yarışı geçmişi hakkında bilgi verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, Konya'nın ev sahipliği yaptığı 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nı takip eden basın mensuplarıyla Velespit Müzesi'ni gezdi.

Ziyaretçiler, Kılıçarslan Meydanı'ndaki Konya Meydan Evleri'nde oluşturulan Velespit Müzesi hakkında bilgi aldı.

Altay,1923'ten itibaren Konya'da bisiklet yarışları yapıldığını belirterek, 1949'da da ilk veledromun hizmete girdiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk, dünyanın 20 veledromundan biri olan Konya Veledromu'nun 2 bin 700 seyirci kapasitesi olduğunu anlatan Altay, "Geçtiğimiz yıl uluslararası kupayı düzenlemiştik. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nı birlikte icra ediyoruz. Seyircilerin ilgisi de bizi çok mutlu etti." dedi.

Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 680 kilometreyle Türkiye'de en fazla bisiklet yoluna sahip şehir olduğunu dile getirdi.

Altay, bisiklet kullanımını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen projeyle öğrencilerin okula bisikletle gitmelerini teşvik ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Umarım okula bisikletle giden çocukların sayısı hızla artar. Ayrıca günlük kullanımınızda bisikletle ilgili ihtiyaçlarınızın giderebileceği her şey şehrimizde düşünülmüş durumda. Bisiklet parklarından akıllı bisiklet ulaşım sistemine kadar birçok etkinlik oluşturuyoruz. Ayrıca bütün otoparklarımızda bisiklet park alanlarımız mevcut. Bisiklet yollarımızda bisiklet sayımlarını gerçekleştiriyoruz ve Konya'da bisiklet kullanımının arttırılması için bugüne kadar 100 binden fazla bisikleti çocuklarımızla buluşturduk."

Ercan Okur da 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda 30 ülkeden 315 sporcunun yarıştığını hatırlattı.

Gençlere yönelik eğitimin önemine değinen Okur, "Velodromun uluslararası anlamda ne kadar kabul gördüğüne biz zaten şahit oluyoruz burada. Bütün katılımcı ülkeler, sporcular, herkesin memnuniyetini sıkça belirttiği bir husus. Pist bisikleti konusunda zaten tesisimiz çok iyi. Biraz sabırlı olursak ve eğitimle beraber başarılı olacağımız kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Spor
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler